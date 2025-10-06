Отношение актера впечатляет молодых коллег

32-летняя Арина Постникова рассказала об опыте работы с Юрием Стояновым. Несмотря на значительную разницу в возрасте, «коннект» на съемочной площадке состоялся. И во многом это заслуга Юрия Николаевича, уверена молодая актриса.

В беседе с Леди Mail она призналась, что Стоянов не прекращает юморить ни в кадре,ни за ним. При этом обожает шутить и над собой, и над коллегами.

«Юрий Николаевич постоянно пробует что-то новое, его не пугают эксперименты. Нет никакой дедовщины, есть поддержка и классная атмосфера», — говорит Постникова.

Кроме того, ей очень понравилось работать и с Ольгой Медынич. Особенно запомнился эпизод в ночном клубе, где актрисам приходилось то хохотать, то драться. Само собой, настоящей потасовки не было. Зато от души посмеяться получилось по-настоящему. «Чистый кайф», — описала съемку запомнившейся сцены звезда «Двух холмов».