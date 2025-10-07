Умер сыгравший в 200 фильмах и сериалах актер Джон Вудвайн

Ушел из жизни Джон Вудвайн, английский артист, фильмография которого превышает двести отметок: кино- и телефильмы, сериалы, "мыльные оперы", телешоу.

Вудвайн родился в 1929 году, минувшим летом ему исполнилось 96 лет.

Экранная карьера Вудвайна стартовала в 1950-х: "Гамлет" 2009-го, "Доктор Кто", "Корона", "Чисто английское убийство", "Бесстыдники", "Еще одна из рода Болейн", "Ромео и Джульетта" 1994-го, "Грозовой перевал" с Бинош, "Детективы Агаты Кристи", "Американский оборотень в Лондоне".

Жена - не менее известная актриса Линн Фарли ("Шерлок"), они неоднократно работали вместе.

Некролог опубликован порталом Bristol Post. По словам агента, артист мирно скончался у себя дома утром 6 октября.