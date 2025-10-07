Кино будущего: ИИ или живая игра актеров

Недавнее заявление студии XICOIA о создании первой ИИ-актрисы - Тилли Норвуд - произвело настоящий фурор в киноиндустрии и вызвало волну обсуждений о будущем актерского мастерства. Это событие не только ставит под сомнение основы профессии, но и поднимает важные этические вопросы о замене реальных людей ИИ.

© runews24.ru

RuNews24.ru поговорил с актером театра и кино Артемом Тереховым, узнав его мнение о появлении первой ИИ-актрисы.

Тилли Норвуд представлена как продукт новейших технологий и креативного подхода к искусству. На саммите в Цюрихе агенты уже начали обсуждать возможность подписания контрактов с Тилли, что вызвало бурное недовольство среди реальных актрис.

Некоторые известные лица выразили обеспокоенность по поводу возможности ИИ-актрис заменять реальных исполнителей, и даже призвали к бойкоту агентств, которые примут решение о сотрудничестве с ИИ.

Противостояние между сторонниками и противниками ИИ-актрисы поднимает важные этические вопросы. С одной стороны — это новый вид искусства, который можно воспринимать не как замену людям, а как дополнение к творческому процессу. С другой стороны, размышления о справедливости.

Тут встает важный вопрос: каково место реальных людей в мире, где технологии способны генерировать произведения искусства на основе собранных данных? Должны ли актеры беспокоиться о своей занятости, или будущее ИИ-искусства может сосуществовать с традиционными формами?

«Я считаю, что внедрение ИИ в нашу индустрию — это всего лишь вопрос времени. Технологии развиваются стремительно, и мы обязаны адаптироваться. Однако важно помнить о человеческом аспекте творчества. Игры и драма, которыми мы занимаемся, основаны на эмоциях и опыте. Я не против технологий, но они не должны вытеснять живое актерское мастерство. Как и множество других инструментов в искусстве, ИИ может служить нам, но только в том случае, если мы не забудем, кто мы есть сами», - поделился мнением актер.

Создание первой ИИ-актрисы открывает новые горизонты для индустрии развлечений, но также ставит под сомнение моральные и этические основы профессии актеров. «Призыв Элин Ван дер Вельден воспринимать ИИ как новое искусство подчеркивают необходимость диалога об этих вопросах. Даже в век технологий важно помнить о человеческих аспектах искусства и о том, что именно живое исполнение привносит в творчество уникальность и глубину», - подчеркнул Артем Терехов.

Впереди нас ждет важное обсуждение о будущем, которое может объединить как ИИ, так и живое актерское искусство.