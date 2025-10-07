Умерла звезда сериала «Комиссар Рекс» Лотта Ледль

Ушла из жизни Лотта Ледль, австрийская актриса кино, театра и ТВ, одна из прим венской сцены, отметившаяся в ряде знаковых экранных проектов.

Нашему зрителю она в частности знакома по сериалу "Комиссар Рекс".

Также в ее впечатляющем послужном списке: "Два Деда Мороза", "Деррик", "Инспектор Кресс", "Анастасия", "Молодые годы Швейка", "Мой отец, обезьяна и я" - всего порядка 120 пунктов.

Некролог 7 октября публикует Der Standard. Информацию о смерти 95-летней артистки СМИ подтвердил ее сын.

Лотта Ледль родилась в 1930 году в Вене. На экране дебютировала в первой половине 1950-х. На ее счету несколько наград.

Бывший муж - кинооператор Зепп Рифф.