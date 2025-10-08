Актриса из «Иронии судьбы» публично отказалась от русского языка

Проживающая в Польше актриса Барбара Брыльска, известная по фильму «Ирония судьбы», объявила об отказе от использования русского языка. Информацию об этом опубликовало издание «Абзац».

Звезда культовой киноленты уже давно покинула Россию и ведет уединенную жизнь. Актриса публично выразила осуждение специальной военной операции и неоднократно допускала критические высказывания в адрес россиян. В новой беседе с журналистами Брыльска заявила о нежелании продолжать общение на русском.

Для коммуникации с ней теперь необходимо владеть польским языком, поскольку на русском она общаться отказывается. Артистка также исключила возможность разглашения какой-либо информации о своей жизни и местонахождении для русскоязычной аудитории.

Брыльска также подтвердила, что больше не планирует посещать Россию, высказав негативные оценки относительно российских городов. В своих интервью она также выражала поддержку коллеге по фильму Лие Ахеджаковой, чьи публичные высказывания ранее вызывали общественный резонанс.