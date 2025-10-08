Джереми Ирвин рассказал о веселых и утомительных съемках в фильме ужасов

Британский актёр Джереми Ирвин поделился своими впечатлениями от съёмок «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации второй части культовой серии Silent Hill. Звезда «Боевого коня» заявил, что уже давно был фанатом оригинальной игры, однако проект оказался для него очень тяжёлым.

Дело в том, что в нём он исполнил роль Джеймса Сандерленда, страдающего от психического расстройства после потери жены. Ирвину также очень часто приходилось играть испуганного героя, что очень утомляло его.

Это весело, но играть испуганного героя утомительно. Мой персонаж переживает серьёзное психическое расстройство и создал этот мир монстров вокруг себя в своей голове. Это самая сложная роль в моей карьере. Когда мы закончили съёмки, я отправился в спа-салон в Швейцарию.

Премьера фильма ужасов состоится 23 января 2026 года в мировых кинотеатрах, картина также официально выйдет в России уже 22-го числа.