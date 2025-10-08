Рэпер Macan может пойти служить вместе с актером Глебом Калюжным

Российский рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, может отправиться в армию по призыву, а там - "составить компанию актеру Глебу Калюжному", который служит в Семеновском полку утверждает Mash.

Как пишет Telegram-канал, Косолапову, имеющему категорию "А" и имеющему шансы стать десантником, предстоит пройти медкомиссию и распределительный пункт.

Косолапову 23 года. 6 октября он выложил фотографии из военкомата, подчеркнув, что явился туда сам по повестке, и призвав не верить сообщениям о том, что его туда доставили под конвоем.

Сегодня стало известно, что рэпер отменяет ближайшие концерты.

26-летняя звезда "Вампиров средней полосы" Калюжный отправился служить в минувшем мае. Недавно он получал увольнение, чтобы прийти на премьеру фильма "Первый на Олимпе", где сыграл главную роль.