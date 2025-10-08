Актриса Татьяна Бабенкова рассказала, почему радоваться проще, чем унывать

На больших экранах идет приключенческая комедия «(Не)искусственный интеллект» Алексея Чадова. Мать главного героя сыграла Татьяна Бабенкова. «Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой.

© Соцсети

— Татьяна, вы играете мать студента Бауманки Жени (Леон Кемстач), которому предстоит управлять роботом APO100L. Как относитесь к новым технологиям?

— Я ко всему, в том числе новому, стараюсь относиться с позитивом. На бытовом уровне искусственный интеллект очень помогает людям, мне в том числе. А на более глубоком уровне оценить его я не могу, так как это не моя специализация. Сама же периодически обращаюсь к чату с ИИ. И меня забавляет то, что он всегда хвалит человека за вопрос, за глубокий подход к рассмотрению темы (улыбается). Нам всем, кажется, не хватает элементарной поддержки, услышать от кого-то: «Ты молодец!».

— Поддержка часто ассоциируется с материнскими руками. Что вдохновляло вас при создании образа мамы?

— Признаюсь, чью-то маму я играю в кино впервые. И, конечно, прежде всего думала о своей маме. Срисовывала какие-то ее интонации. Ведь у моей героини сын-подросток, и говорить с ним надо как с другом. В целом, по-моему, мама — это про теплоту, понимание, улыбку. Это очень важно!

— В биографии вашей героини была трагедия. А в вашей — пожар в родительском доме, из-за чего вы отказались от учебы в ГИТИСе. Как справляетесь со сложными ситуациями?

— Прививку от всех невзгод мне дала моя семья. У меня очень оптимистичные родители. Юмор, смех всегда царят в нашей семье. Конечно, мы никогда не знаем, какого уровня испытания для нас приготовила жизнь. Но проживать каждый день в радости гораздо легче и проще, чем в унынии, которое еще сильнее закапывает тебя в негатив. Так что мое лучшее оружие от невзгод — улыбка.

— Что может вывести вас из равновесия?

— Я актриса, человек восприимчивый, с подвижной психикой. Поэтому, конечно, выбить меня из колеи может многое. Например, я могу остолбенеть на несколько мгновений от хамства на дороге или у кассы в магазине. Но впадать в ступор надолго себе не позволяю. Стараюсь поскорее себя вернуть в более привычное позитивное и продуктивное состояние.

— Вы долгое время жили на два города: Воронеж и Москва. Могли бы их сравнить?

— Пожалуй, нет — настолько они для меня разные и оба любимые. В Москву я переехала лет семь назад, но продолжала ездить на спектакли в Воронежский камерный театр (за роль Сони в спектакле «Дядя Ваня» была номинирована на «Золотую маску». — «ВМ»). Сейчас играю в «Современнике». В Воронеже бываю редко. Но я очень люблю оба этих города и благодарна людям, с которыми работаю и дружу.

— Возвращаясь к фильму, его режиссер Алексей Чадов сыграл в ленте эпизодическую роль отца Жени. Вы волновались, снимаясь с режиссером в одном кадре?

— Волнения не было, скорее интерес. Алексей — высоко профессиональный человек, который может и сам сниматься, и потом сам оценить, как получилась сцена. С ним удобно работать: он точно знает, чего хочет, чего нужно добиться, и точно выражает свои мысли.

— О чем вы мечтаете? От чего бы хотелось избавиться?

— Мечтаю о том состоянии спокойствия, когда можно глубоко и легко дышать, как в детстве. А избавиться бы хотела от стресса и негативных новостей.

ДОСЬЕ

Татьяна Бабенкова родилась 21 июня 1991 года в Воронеже. Окончила театральный факультет Воронежской государственной академии искусств, мастерская Сергея Надточиева. Служит в театре «Современник». Сейчас в ее фильмографии около 20 работ в кино и сериалах, включая такие проекты, как: «Полицейский с Рублевки», «Тень. Взять Гордея», «Доктор Вера» и другие.