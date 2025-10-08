Зоя Бербер вернулась к роли андроида в третьем сезоне «Проекта Анна Николаевна»

"Кинопоиск" анонсирует появление всем уже известной первой женщины-андроида в полиции в третьем сезоне комедийно-фантастического сериала "Проект "Анна Николаевна". К своей звездной роли вернется Зоя Бербер.

А персонажи вернутся в свой родной город N. Съемки уже прошли в Москве и Калужской области.

По признанию актрисы, она "очень ждала этого момента" и "вернулась в проект с огромной любовью к Аннушке и всем героям".

Режиссер - Сергей Дьячковский ("Убойный отпуск").

Сезон выйдет в следующем году.

В ролях также: Антон Филипенко, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова, Никита Тарасов, Александр Ильин и другие.