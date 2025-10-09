Умер актер из сериала «Спрут» Паоло Боначелли

Ушел из жизни Паоло Боначелли, итальянский актер театра, кино и телевидения.

На экранном счету артиста, берущем начало в 1961-м, - более 130 кино- и телефильмов и сериалов. При этом исполнитель работал как на национальных, так и на международных проектах, сотрудничая с ведущими режиссерами.

В его списке - "Миссия невыполнима 3" с Крузом, "Пурпурная дива" (18+) Азии Ардженто, сериал "Спрут", "Синдром Стендаля", "Джонни-зубочистка" Бениньи, "Ленин. Поезд" Дамиани, "Крейцерова соната", "Игра в четыре руки" с Бельмондо, "Калигула" (18+) Брасса.

О кончине артиста сообщает RAI (заблокирована в РФ).

Боначелли родился 28 февраля 1937 года, умер в родном Риме в возрасте 88 лет 8 октября.