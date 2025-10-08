Мария Смольникова: иногда персонаж учит тебя жить

Стартовал второй сезон семейного сериала «Любопытная Варвара» на онлайн-платформе Wink. Одну из героинь сыграла Мария Смольникова. Мы побеседовали с актрисой.

По сюжету Варвара Смородина (актриса Полина Айнутдинова) со своими родными и другом Васей (Сергей Федоров) отправились на курорт. Так что на этот раз юные сыщики будут ловить злодеев в Пятигорске, где их ждут новые друзья и враги, тайны и открытия.

— Мария, расскажите о вашей героине в новом сезоне «Любопытной Варвары».

— В этом проекте роль у меня небольшая, но я с огромной радостью вошла в эту историю. Играю я писательницу, которая работает над книгой про сыроедение (система питания, исключающая тепловую обработку продуктов. — «ВМ»), но сама при этом подкармливает сосисками кошек.

— Чем привлек вас проект? Как в целом относитесь к жанру детского детектива?

— Проект привлек меня командой и режиссером, с которыми хотелось поработать. А еще тем, что это добрая история, в которой участвует много детей. Сейчас детское кино как будто бы возвращается на экраны, и мне хочется понаблюдать за этим процессом изнутри, поддержать его.

— Юными сыщиками в сериале движет любопытство. А что движет вами?

— Мною движет любовь или постоянный ее поиск.

— Поделитесь открытием, которое вы совершили для себя за последнее время.

— Каждый день отличается от прочих, и открытия у меня случаются часто. Они помогают увидеть новое и разглядеть реальность, что важно. Я немного теряюсь в том, как ответить на этот вопрос, не раскрыв личного. Скажу так, наверное, главное открытие, которое я совершила и стараюсь использовать в жизни, состоит в том, что выбор есть всегда, и он внутри. Нужно лишь всем сердцем захотеть, довериться себе, и тогда ты поймешь, что выбрать. Еще я все больше убеждаюсь, что все складывается, когда ты действуешь из благих намерений и из любви. Потому что свет и добро — великая сила. Иногда надо просто улыбнуться, отпустить сложную ситуацию, довериться Богу, и все разрешится. А еще не устаю каждый раз заново убеждаться в том, что главная ценность — близкие по духу люди. Чудесно осознавать себя частью команды, уважать и любить людей, вместе радоваться, несмотря на проблемы. Жить надо легче и щедрее. Щедрость же начинается с простой улыбки прохожему или кассиру в магазине. Вот такие мои главные открытия.

— Говорят, в кадре и на сцене сложнее всего работать с детьми и с животными. Есть ли что-то, чему опытный актер может научиться, подглядеть у ребят?

— Самое важное, чему можно научиться у детей, — искренности и собранности. Мне работать с детьми и животными всегда только в радость. Они прекрасны и профессиональны, потому что живые и старательные.

— На днях в прокат вышла «Филателия» Натальи Назаровой. В предшествующей ей короткометражке «Светлячок» вы исполнили главную роль. И ваша первая главная роль в кино была в полнометражном дебюте «Дочь» Натальи Вадимовны. Мне кажется, в ее фильмах много внутреннего света. Как сохранять свой внутренний свет? Он есть у каждого?

— Спасибо за вопрос. Наталья Назарова (режиссер, ушла из жизни 2 апреля 2025 года. — «ВМ») невероятно талантлива и светла. Она была глубочайшим художником и не менее масштабным и гениальным человеком. Она многому учила на своем примере. Да, в «Светлячке» снималась я, а в «Филателии» — гениальная актриса Алина Ходжеванова. Получилось так, что я не смогла. Но, если бы знала, что Наталья Вадимовна болеет, я бы бросила все, даже подвела бы других людей, чтобы сделать с ней эту последнюю работу. Я надеялась, что у нас еще будет возможность. Зато теперь у Алины есть эта роль, и я за нее рада. А Наталья Назарова… живет во мне. Она и ее муж Геннадий Назаров меня вырастили. Они, можно сказать, мои актерские родители — подарили мне жизнь духовную и театральную, человеческие опоры и ориентиры. Они и моя совесть тоже. Вот как люди могут делать друг друга лучше. И вы правы, в ее работах много света — она всегда была чуткой к жизни, видела в ней поэзию и могла в мелочах находить Бога. Думаю, внимательность к окружающему и помогает сохранить свет. Так же, как и искренность, бережное отношение к близким, честность. И, конечно, стремление к свету, поиск путей к нему. Если такая задача есть, пути найдутся!

— Какие качества вы цените в людях? Какие вызывают у вас отторжение?

— Ценю искренность, честность, доброту, щедрость. Отторжение у меня вызывают манипуляции и непорядочность, грубость, эгоизм, самодурство, вранье, обидчивость. Хотя человек имеет право на все, ведь все реакции говорят нам о чем-то важном, это подсказки, помогающие отчетливо увидеть наши больные места, наши раны.

— Расскажите, как строится сейчас ваша театральная жизнь? Каких новых проектов ждать? За какими театральными коллективами следите?

— Я слежу за нашим театральным объединением «Озеро». Обожаю наш театр, он для меня живой, дерзкий, дышащий. Именно такой театр — мой. И в нем много любви. У нас есть спектакли: «Ричард», «Три сестры», «Красная Шапочка», «Мертвые души». В новом сезоне планируем выпустить еще два или три названия. Еще я очень люблю МХТ имени Чехова и Театр Наций.

— А теперь хочу спросить о съемках в сериалах. Недавно вы играли жену Шаляпина Иолу Торнаги, а в следующем году анонсирован проект, где будете играть Лилю Брик. Каким образом вы подбираете ключ к персонажам, у которых есть реальные прототипы?

— Какая радость работать над легендами и учиться у них жизни! Ты читаешь про них все, что только возможно. Замечаешь, где что-то не совпадает. Запутываешься в этом.… А потом начинаешь отвечать себе на вопросы — в чем ты схож с твоим персонажем, а в чем категорически нет. Это очень интересный процесс, который позволяет понять, каких качеств тебе не хватает, а как жить ты категорически не хочешь. Всегда находятся общие с героем темы. Диалог с судьбами таких людей всегда заставляет тебя вырасти над собой, стать хоть немного лучше.

— Возвращаясь к «Любопытной Варваре — 2». У вас подрастает сын Лавр. Покажете ему этот проект? Что предпочитаете смотреть вместе с ним?

— Думаю, что покажу. Мы с Лавром чаще всего смотрим советские сказки и мультики — то, что я очень люблю. Приходится иногда смотреть и современные мультфильмы, среди которых тоже попадаются хорошие, например, «Тихая Вода» или «Просто о важном. Про Миру и Гошу».

ДОСЬЕ

Мария Смольникова родилась 17 декабря 1987 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Окончила ГИТИС, мастерскую Е. Каменьковича и Д. Крымова. Двукратный лауреат премии «Золотая маска» (2016, 2020) за лучшую женскую роль. Сейчас в ее фильмографии более 55 ролей в кино и сериалах, включая: «Плевако», «Волшебный участок», «Лиссабон» и другие.