Исполнитель роли Фредди Крюгера раскритиковал идею перезапуска истории

Знаменитый американский актер Роберт Инглунд, известный по образу серийного убийцы Фредди Крюгера в культовой хоррор-серии "Кошмар на улице Вязов", в интервью порталу Bloody Disgusting раскритиковал идею перезапуска истории и предложил нового актера на свою коронную роль.

© Роберт Инглунд в "Кошмаре на улице вязов"

По мнению 78-летнего артиста, новая версия не должна повторять оригинальный фильм, вместо этого лучше обратиться к третьей части ("Воины снов"), имеющей "идеальную структуру для перезапуска".

Инглунд также считает, что можно заняться разработкой приквела, раскрывающего предысторию событий первой ленты.

В главной роли он видит "относительно неизвестного актера", который сможет создать собственное прочтение персонажа без оглядки на оригинал. Впрочем, известные тоже подойдут - например, Даг Джонс или Кевин Бэйкон - главное, чтобы новый образ отличался от оригинала, сохраняя при этом суть персонажа.

Сам Инглунд в последний раз преображался в Крюгера в 2001 году, когда получал премию "Сатурн" за достижения в карьере.