Сирша Ронан сыграет в серии фильмов о группе The Beatles

По данным Deadline, актриса Сирша Ронан исполнит роль Линды Маккартни в серии фильмов о культовой музыкальной группе The Beatles.

Ронан присоединяется к актёрскому составу, в который входят Пол Мескал в роли Пола Маккартни, Барри Кеоган в роли Ринго Старра, Джозеф Куинн в роли Джорджа Харрисона и Харрис Дикинсон в роли Джона Леннона. Поскольку каждый из фильмов Мендеса о The Beatles рассказывает историю отдельного участника группы, ожидается, что Ронан будет играть заметную роль в фильме о Маккартни.

Все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года. Их режиссёром выступит постановщик Сэм Мендес.