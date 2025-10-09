Стало известно, кто может сыграть в перезапуске «Секретных материалов»

Если верить источникам издания Nexus Point News, актриса Даниэль Дедуайлер («Ручная кладь») ведёт переговоры о главной роли в грядущем перезапуске сериала «Секретные материалы».

Если верить СМИ, актриса может сыграть ведущую исследовательницу, напарницей которой станет мужской персонаж. Его пока что не нашли.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно.

У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода или даты начала съёмок.