Джереми Стронг сыграет главную роль в сериале «12 сентября»

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Джереми Стронг, известный по «Наследникам», получил главную роль в мини-сериале «12 сентября».

Несмотря на то что в основе «12 сентября» лежат беспрецедентные теракты 11 сентября 2001 года, сериал рассказывает о проблемах, которые возникли гораздо позже. Он задаётся вопросом, что происходит, когда те, кто пострадал от террористического акта, оказываются брошенными теми, кто должен были их защищать.

Сценаристом и режиссёром проекта выступает Тобиас Линдхольм. Шоу будет выходить на Peacock, у него пока нет даты премьеры.

Дату выхода шоу пока не называют.