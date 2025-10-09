Кто может получить роль в сиквеле криминального триллера "Схватка"

Список актеров, которые могут получить роли в предстоящем сиквеле культового криминального триллера "Схватка" (Heat, 1995) Майкла Манна, опубликовало издание The Hollywood Reporter.

По данным инсайдеров, претендентами на главные роли являются Леонардо Ди Каприо (ему может достаться роль, ранее сыгранная покойным Вэлом Килмером), Адам Драйвер, Брэдли Купер и Остин Батлер. Режиссером станет сам Манн.

Производством картины займется United Artists (вместо заявленной ранее Warner Bros.), предполагаемый бюджет - порядка 170 миллионов долларов.

Ранее постановщик рассказывал, что съемки ленты могут начаться в 2026 году. В основе сценария - роман Манна и Мег Гардинер, изданный в 2022 году. Сюжет развернется как до, так и после событий оригинального фильма.