Ди Каприо может заменить покойного Вэла Килмера в продолжении "Схватки"

Российская Газета

Список актеров, которые могут получить роли в предстоящем сиквеле культового криминального триллера "Схватка" (Heat, 1995) Майкла Манна, опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Кто может получить роль в сиквеле криминального триллера "Схватка"
По данным инсайдеров, претендентами на главные роли являются Леонардо Ди Каприо (ему может достаться роль, ранее сыгранная покойным Вэлом Килмером), Адам Драйвер, Брэдли Купер и Остин Батлер. Режиссером станет сам Манн.

Производством картины займется United Artists (вместо заявленной ранее Warner Bros.), предполагаемый бюджет - порядка 170 миллионов долларов.

Ранее постановщик рассказывал, что съемки ленты могут начаться в 2026 году. В основе сценария - роман Манна и Мег Гардинер, изданный в 2022 году. Сюжет развернется как до, так и после событий оригинального фильма.