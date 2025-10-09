Райан Джонсон ответил, готов ли снимать новые «Достать ножи» до конца жизни

На Лондонском кинофестивале BFI выступил режиссёр серии фильмов «Достать ножи» Райан Джонсон. Он рассказал о желании продолжить снимать детективные картины о Бенуа Блане.

По словам постановщика, он совсем не чувствует себя «выгоревшим» после съёмок трёх частей «Достать ножи». Несмотря на то что его контракт с Netflix закончился после завершения работы над «Проснись, мертвец», он готов снимать новые фильмы с Дэниелом Крейгом.

Я совсем не чувствую себя выгоревшим, работая над «Достать ножи». Наоборот, после этого я чувствую прилив энергии. Поэтому, пока зрители хотят смотреть эти фильмы, а мы с Дэниелом продолжаем получать удовольствие от съёмок, я готов для новых частей. Мы готовы предоставить для зрителей новый опыт. Я был бы рад продолжать делать новые «Достать ножи» хоть до конца своей жизни.

Третья часть «Достать ножи», с подзаголовком «Проснись, мертвец» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 12 декабря. Картина расскажет о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.