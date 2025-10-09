Умерла советская актриса, народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы

На 90-м году жизни скончалась советская актриса кино и театра, артистка озвучания, заслуженная артистка Азербайджанской ССР, народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы.

Об этом сегодня сообщает портал Trend Life со ссылкой на родных актрисы.

Амина Юсифкызы, родившаяся 24 сентября 1936 года в Баку, - одна из ярчайших представительниц азербайджанских театра и кино. Она начала выступать на сцене Государственного театра юного зрителя еще школьницей.

В 1961 году окончила Азербайджанский государственный педагогический университет, после - в 1958-1964 гг. - играла в ТЮЗе, затем продолжив работу на сцене Государственного академического национального драматического театра.

С 1960-х - на киностудии "Азербайджанфильм": "Почему ты молчишь?", "Хлеб поровну", "Мой добрый папа", "Учитель музыки", "День казни" и другие ленты. Также была известна как мастер художественного слова, исполнительница стихов, поэм и литературных композиций.