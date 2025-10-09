Бикович признался, на что пошел ради роли

Сербский актер Милош Бикович в интервью Вадиму Вернику признался, что устроил целую театральную инсценировку, лишь бы режиссер Драган Бьелогрлич утвердил его в картину про футбол «Монтевидео: божественное видение».

© кадр из фильма «Монтевидео: Божественное видение»

Постановщик искал героев своего будущего фильма среди актеров, умеющих управляться с мячом, но Бикович в футбол никогда не играл. Чтобы убедить всех в обратном, он в течение шести месяцев (по три дня в неделю) занимался с тренером, но это не помогло. На кастинге, в день X, актёр от безысходности придумал несуществующий футбольный трюк и исполнил его на камеру. К счастью, увидев финт, Бьелогрлич поверил в то, что Бикович обладает необходимыми для роли навыками, и предложил главную партию в фильме (несмотря на то, что пробовался Милош на роль второго плана).

«Режиссер Драган Бьелогрлич сказал:

«Если я поверю, что ты умеешь играть в футбол, тогда роль твоя. Кастинг шел полгода, я тренировался три раза в день с тренером и командой. Когда настал день Х, я придумал футбольный финт. Сняли. Смонтировали. Драган Бьелогрлич после просмотра сказал, что роль моя» — рассказывает Милош.

Вот так, несмотря на отсутствие реальных спортивных навыков, этот ловкий манёвр с финтом произвел впечатление на режиссёра, и Бикович получил главную роль.

Также Милош вспомнил слова режиссера о трех проблемах, почему роль не могла быть его:

«Ты слишком высокий и красивый для этой роли, а еще играешь в футбол как идиот. Насчет “высокий” — камера поможет скрыть это. Насчет “красивый” не знаю, что делать. Но, если ты поднимешь свои умения на тот уровень, что я поверю — роль твоя».

Иными словами, история с «я умею играть в футбол» — лишь часть большого шоу. Бикович — не просто артист, он мастер самопродвижения, и часто играет роли за кадром не меньше, чем на экране.

Новый выпуск «Актёрской студии» Вадима Верника раскрывает эти и другие закулисные истории — эксклюзивно в VK Видео.