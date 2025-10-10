Династия и роли актеров Янковских: от Мюнхгаузена до Вовы Адидаса

На отечественных киноплатформах идет показ сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Одну из главных ролей в нем исполняет молодой Иван Янковский — актер в третьем поколении, сын Филиппа и внук Олега Янковских. Однако эта актерская династия не ограничивается только тремя звездными именами. Она одна из самых ярких и многочисленных на небосклоне отечественного кино. Как сложилась карьера членов семьи Янковских и в каких фильмах их можно увидеть — в материале «Газеты.Ru».

История династии Янковских

Отец Олега Янковского — потомственный дворянин с польско-белорусскими корнями Ян Янковский. До революции 1917 года он служил штабс-капитаном лейб-гвардии Семеновского полка, в Первую мировую войну был награжден орденом Святого Георгия. Получил тяжелое ранение в ходе Брусиловского прорыва. Впоследствии он изменил имя на Иван и тщательно скрывал дворянское происхождение.

Его супругой стала Марина Ненастьева, также происходившая из дворянского рода. В семье родились трое сыновей — Ростислав, Николай и Олег.

В 1930-х годах Иван Янковский подвергся репрессиям, дважды его арестовывали. В последний раз — за дружбу с опальным военным деятелем Михаилом Тухачевским, которого в 1937 году расстреляли. После завершения всех разбирательства Ивана Янковского вместе с семьей выслали в Казахстан. В годы Великой Отечественной войны он работал в тылу, на плавильном комбинате в Джезказгане. Там в 1944 году и появился на свет младший сын Олег (по другим данным, место его рождения — казахстанский поселок Карсакпай). В 1951 году семья перебралась в Саратов. А в 1953-м глава семьи скончался, дало о себе знать старое ранение.

Олег Янковский позже признавался, что плохо помнит отца. По отзывам знавших его людей, Ян Янковский был большим ценителем искусства, собрал внушительную библиотеку и старался привить детям любовь к прекрасному. Каждый из его сыновей выбрал актерскую стезю и посвятил жизнь искусству, дав старт знаменитой актерской династии Янковских.

Старший сын Ивана Янковского Ростислав родился в 1930 году в Одессе. Актерский талант Ростислава проявился рано, еще в школе. Он занимался в кружке художественной самодеятельности и блестяще исполнял комедийные роли. Параллельно увлекся спортом и добился внушительных успехов в боксе, став чемпионом Таджикистана среди юношей. Именно благодаря спорту он встретил любовь всей своей жизни — красавицу и спортсменку Нину.

«Мы бы могли и не встретиться, если бы не спорт. Мы были оба спортсмены. Он боксом занимался, а я — легкой атлетикой», — вспоминала в одном из интервью Нина Янковская.

На момент знакомства девушке было 20 лет, а Ростиславу — 17. Понимая, что разница в возрасте может оттолкнуть красавицу, он при знакомстве приписал себе четыре года.

Вскоре пара поженилась. Ростислав Янковский устроился работать диспетчером на автобазу. Его отдушиной стали актерские занятия в ленинабадском Дворце культуры. Именно там и произошла судьбоносная встреча: на статного, красивого и очень артистичного молодого человека обратил внимание руководитель местного театра. Он пригласил его учиться в театральную студию и одновременно выступать на сцене. Так стартовала актерская карьера Ростислава Янковского.

В 1957 году вместе с супругой Ниной и сыном Игорем он перебрался в Минск и начал работать в Государственном русском драматическом театре Белорусской ССР им. М. Горького. Он прослужил в нем всю свою жизнь.

Ростислав Янковский сыграл более 160 театральных ролей и 60 ролей в кино. Пятнадцать лет он возглавлял Международный кинофестиваль стран СНГ и Балтии «Лістапад» в Минске, был членом президиума Союза театральных деятелей Белоруссии. В 1978 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР.

Известные роли Ростислава Янковского в кино

«Статский советник» (2005): генерал-адьютант Храпов;

«Любить по-русски-2» (1996), «Любить по-русски-3» (1999): Ярошевич;

«Сказка о звездном мальчике» (1983): хозяин созвездия;

«Служили два товарища» (1968): полковник царской армии Васильчиков.

У Ростислава и Нины Янковских два сына: Игорь и Владимир.

Игорь Янковский окончил Щукинское училище и стал актером. Также работал медиаменеджером, с 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы. Скончался в 2025 году после тяжелого заболевания.

Известные роли Игоря Янковского в кино

«Приключения принца Флоризеля» (1981): Джеральдин-младший;

«Колье Шарлотты » (1984): фарцовщик Виктор Кораблев;

«Время и семья Конвей» (1984): Джералд Торнтон в юности.

Владимир Янковский в детстве увлекался рисованием, окончил художественную школу. Однако в итоге тоже связал судьбу с актерской профессией. Сыграл множество ролей в кино и пошел дальше — стал режиссером. Он один из самых известных белорусских и российских клипмейкеров. В 90-х и начале 2000-х снимал видеоклипы для Анжелики Агурбаш, Азизы, Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной и других звезд отечественной сцены.

Известные роли Владимира Янковского в кино

Николай Янковский

Средний сын Ивана Янковского родился в 1941 году. Как и старший брат, он тоже увлекся сценой, стал актером и посвятил себя театру.

Николай Янковский долгие годы возглавлял ДК «Кристалл», был директором Театра пластической драмы в Саратове. С 2002 года трудился заместителем директора саратовского театра кукол «Теремок». Получил звание заслуженного работника культуры РСФСР.

Он скончался в 2015 году. И хотя его дети не пошли по стопам отца, их жизнь все равно связана с искусством. Старшая дочь Наталья стала хореографом, а младшая Ольга — музыкантом.

Олег Янковский — самая яркая звезда в актерском созвездии Янковских. Его называли последним аристократом советского кино. Он стал кумиром страны и покорил миллионы женских сердец своей невероятной улыбкой.

Олег Янковский родился в тяжелом военном 1944 году в Казахстане. Ему было всего 9 лет, когда отец ушел из жизни. Все заботы о семье легли на плечи матери. Когда Олегу исполнилось 14 лет, его забрал к себе в Минск старший брат Ростислав. Именно здесь подросток дебютировал в театре в эпизодической роли.

Некоторое время спустя он вернулся к матери в Саратов, закончил школу и собрался подавать документы в мединститут. Неизвестно, как сложилась бы судьба гениального актера, если бы ему случайно не попалось на глаза объявление о приеме в Саратовское театральное училище.

Несмотря на то, что приемные экзамены уже закончились, парень отправился в кабинет директора с просьбой просмотреть его. Тот спросил фамилию, покопался в бумагах и без лишних разговоров зачислил на обучение видного молодого человека с аристократической внешностью. Казалось бы — настоящее чудо! Однако причина была в другом: когда Олег принес домой радостную весть, выяснилось, что его брат Николай втайне от семьи подал в училище документы и прошел отбор. Он очень любил брата и уступил ему свое место.

Уже на втором курсе Олег Янковский встретил свою любовь — Людмилу Зорину. Она была старше его на год. Роман протекал стремительно, вскоре пара поженилась.

Поначалу карьера Людмилы складывалась более удачно, чем у ее мужа: после окончания училища ее пригласили в Саратовский драматический театр. Она приложила массу усилий, чтобы в труппу взяли и Олега Янковского. Девушка быстро стала звездой, играла ведущие роли. Олегу, напротив, предлагали лишь эпизодические.

Все изменилось в 1967 году, когда Саратовский театр отправился на гастроли во Львов. По воле судьбы артисты театра остановились в одной гостинице с режиссером Владимиром Басовым. Вместе с членами съемочной группы фильма «Щит и меч» мэтр кино обсуждал, где бы найти артиста на роль Генриха Шварцкопфа. Нужен был молодой человек с типичной арийской внешностью. И тут в холл отеля вошел Янковский. Это было стопроцентное попадание в образ.

Позже Басов отметит в воспоминаниях:

«В его мальчишеской повадке покоряло обаяние непринужденности. Дальнейшая его биография показала, что выбор был точен, пришел Артист».

В 1968 году на советские киноэкраны вышли сразу две грандиозные картины: «Щит и меч» и «Служили два товарища». В обеих главные роли сыграл Олег Янковский. В одночасье он проснулся знаменитым. Посыпались предложения о съемках в кино.

Параллельно с успехами в актерской карьере произошли серьезные изменения и в личной жизни: в 1968 году на свет появился сын Олега и Людмилы — Филипп.

В одном из фильмов партнером Янковского стал Евгений Леонов. Именно он посоветовал главному режиссеру Ленкома Марку Захарову присмотреться к актеру. Так в 1973 году Олег Янковский попал в Московский театр имени Ленинского комсомола.

Самые известные фразы героев Олега Янковского

«Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец! Слава безумцам, которые живут так, будто они бессмертны!» («Обыкновенное чудо»).

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь…» («Тот самый Мюнгхаузен»).

«Ходите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им, не думали?» («Убить дракона»).

Пресса приписывала Янковскому множество романов с самыми роскошными актрисами. Однако он всю жизнь прожил с единственной любимой женщиной — Людмилой Зориной, и та отвергала все домыслы о его неверности.

Олег Янковский был не только заботливым мужем, но и прекрасным отцом и дедушкой.

«Когда у Олега появились внуки, в театре его стали звать Дед. Янковский это поощрял, ему прозвище нравилось. Потому что он очень любил Ваню и Лизу. Больше, чем это обычно бывает у актеров», — вспоминал Александр Збруев, артист театра «Ленком».

В 2008 году здоровье впервые подвело Олега Янковского: он попал в клинику из-за проблем с сердцем. В том же году выяснилось, что у актера рак поджелудочной железы. В 2009 году Олега Янковского не стало.

Известные роли Олега Янковского в кино

Филипп Янковский еще в детстве решил пойти по стопам звездного отца. Свою первую роль он сыграл в шестилетнем возрасте в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского.

После окончания школы Филипп Янковский поступил на курс Олега Табакова в Школу-студию МХАТ и одновременно — на режиссерский факультет во ВГИК.

Филипп Янковский построил прекрасную карьеру и как актер, и как режиссер. Он снял полторы сотни видеоклипов. Среди лучших полнометражных режиссерских работ — экранизация романа Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) «Статский советник», фильмы «Меченосец», «Каменная башка». В 2010-х он начал активно сниматься в телесериалах.

Филипп Янковский женат на актрисе Оксане Фандере. У них двое детей: Иван и Елизавета. Оба продолжили актерскую династию.

Известные роли Филиппа Янковского в кино

«Три мушкетера» (2013): король Людовик XIII;

«Контейнер» (2021–2023): Вадим Белозеров;

«Монастырь» (2022): отец Варсонофий;

«Черное облако» (2023): психолог Борис Ковальский;

«Лихие» (2025): вор в законе Тунгус.

Иван Янковский родился в 1990 году в Москве в семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. После окончания актерско-режиссерского факультета ГИТИСа он успешно продолжил дело деда и отца: в свои 35 сыграл уже более 30 сложных характерных ролей.

Иван Янковский женат на актрисе Диане Пожарской, растит сына Олега.

Критики часто сравнивают молодого Ивана Янковского с его дедом. Актеры похожи не только яркой внешностью, харизмой и обаятельной улыбкой, но и пронзительным взглядом, глубиной ролей.

«Меня задевает истончение культурного пласта в нашей стране. Мне больно и обидно, что развлекалово приходит на смену глубине, риску, новым формам и идеям. А ведь только так можно понять, что мир гораздо шире и сложнее, чем ты привык о нем думать», — отметил он в одном из интервью.

С теплом и нежностью Иван Янковский вспоминает о своем деде Олеге Янковском.

«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, — это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», — рассказывает актер.

В памяти актера отпечатался момент, как дед сидел на веранде и молча курил трубку, размышляя о чем-то.

«У деда всегда была идея большого дома, где все вместе собираются за обеденным столом, все рассказывают, учат друг друга чему-то, старшее поколение воспитывает младшее. Это такие правильные заветы, которые я пытаюсь дальше прививать своему сыну», — подытожил Янковский.

Известные роли Ивана Янковского

«Текст» (2019): сотрудник МВД Петр Хазин;

«Топи» (2021): Денис Титов;

«Чемпион мира» (2021): Анатолий Карпов;

«Фишер» (2023): следователь Евгений Боков;

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023): Вова Адидас;

«Аутсорс» (2025): надзиратель Костя Волков.

Елизавета Янковская родилась в 1995 году в Москве в семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Вслед за дедом, родителями и старшим братом решила посвятить себя актерской профессии.

Елизавета поступила в Московскую международную киношколу. Учеба давалась непросто: девушка прошла через два отчисления, но все-таки довела дело до конца и получила диплом. Затем отучилась два года в Школе-студии МХАТ, перевелась в ГИТИС на актерско-режиссерский курс и окончила обучение в 2017 году.

У Елизаветы Янковской пока не очень большое кинопортфолио. Девушка дебютировала на экране в 2018 году в фильме «История одного назначения» в роли Татьяны Берс. В 2022 году блестяще исполнила роль юной одаренной поэтессы Ники Турбиной в фильме «Ника», а год спустя сыграла Киру Пронину в сериале «Балет» и Кристину в фильме «Фрау».

В 2022 году Елизавета Янковская приступила к съемкам в фантастическом боевике «Крысолов», где ей отвели одну из главных ролей. Ходили слухи, что премьера картины состоится уже на следующий год, но в итоге этого не случилось до сих пор. Точных данных о дате выхода фильма нет.

Также весной 2025 года стало известно, что Елизавета Янковская сыграет в новом фильме испанского режиссера Альберта Серра «Не от мира сего».

Известные роли Елизаветы Янковской