Умерла актриса Дайан Китон

Американская актриса Дайан Китон умерла в штате Калифорния в возрасте 79 лет. Об этом сообщил журнал People.

© Кадр из фильма

Причина смерти не называется.

Китон родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году. Актриса дебютировала в кино в комедии "Любовники и другие незнакомцы" (Lovers and Other Strangers, 1970). Известность пришла к ней после съемок в картине Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (The Godfather, 1972) и благодаря работам в фильмах Вуди Аллена "Любовь и смерть" (Love and Death, 1975), "Энни Холл" (Annie Hall, 1977). Китон была удостоена премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA