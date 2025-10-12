Ребекка Фергюсон объяснила, почему решила сыграть в фильме «Острые козырьки»

Издание The Times взяло интервью у знаменитой актрисы Ребекки Фергюсон («Дюна»). Она рассказала о том, почему решила сыграть в фильме по сериалу «Острые козырьки».

© Чемпионат.com

По словам артистки, главная причина её появления в роли — Киллиан Мёрфи. Фергюсон отметила, что очень хотела поработать с ним.

Я снялась в «Острых козырьках», потому что очень хотела поработать с Киллианом Мёрфи.

События фильма «Острые козырьки» развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Постановщиком выступит Стивен Найт, создатель оригинального шоу. Помимо Ребекки Фергюсон и Киллиана Мёрфи, в ленте также сыграли Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Тим Рот («Бешеные псы») и другие актёры. Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2026 году.