Умерла звезда «Грека Зорбы» Анна Кирияку

13 октября в родных Афинах ушла из жизни Анна Кирияку, греческая актриса театра, кино и ТВ.

Звезде национальной сцены было 96 лет - Кирияку родилась в 1929 году. О ее кончине сообщает ERT (ресурс в РФ заблокирован).

Анна Кирияку получила образование в Драматической школе при Национальном театре страны, после углубив его в Париже. На сцену впервые вышла еще подростком. Профессиональная карьера - с конца 1940-х.

Кирияку сотрудничала с ведущими труппами Греции, играла главные роли. Активно работала в кино, на ТВ и радио: "Безопасный секс", "Три грации", "Агни из порта", "Грек Зорба", "Разыскивается лжец".