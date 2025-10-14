Айзек признался, появится ли Лунный рыцарь в «Мстителях: Секретные войны»

Актёр Оскар Айзек, сыгравший в киновселенной Marvel Лунного рыцаря, рассказал, появится ли его персонаж в фильме «Мстители: Секретные войны». Картина обещает быть большой, а потому в ней ожидается появление большого количества героев.

На вопрос, само собой, Айзек отвечать не стал. Он лишь отметил, что это секретная информация, которую он не раскроет.

Это секрет, понимаете…

«Мстители: Судный день» должны выйти в США 18 декабря 2026 года. Премьера «Секретных войн» запланирована на 17 декабря 2027 года. Обе картины станут большими кроссоверами с супергероями, которые объединят свои усилия против Доктора Дума.