Умерла звезда «Чисто английского убийства» Ивонн Брюстер

13 октября ушла из жизни Ивонн Брюстер, актриса театра, кино и ТВ, продюсер, писательница, режиссер и театральный деятель.

© Российская Газета

Брюстер родилась в 1938 году в Кингстоне, Ямайка, менее недели назад ей исполнилось 87 лет. О ее кончине сообщает CNW (сайт заблокирован).

Ивонн Брюстер заинтересовалась театром еще подростком. В 1956-м уехала в Великобританию - изучать драму в колледже. Получила диплом с отличием Королевской академии музыки. Жила в Италии. В 1960-х вернулась на родину, основав первую профессиональную театральную компанию Ямайки. В 1970-х вновь уехала в Великобританию, где добилась успеха как на сцене, так и на экране и радио.

Среди ее работ - "Чисто английское убийство", "Жители Ист-Энда", более 70 эпизодов "мыльной оперы" "Врачи", "Холби Сити", "Идеальная синева" и другие проекты.