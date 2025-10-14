Эндрю Гарфилд не верит, что «Новый Человек-паук 3» когда-нибудь выйдет

Эндрю Гарфилд, известный в том числе по роли Питера Паркера в дилогии «Новый Человек-паук», недавно высказался о потенциальной третьей части, которую все фанаты с нетерпением ждут.

По словам актёра, он не верит, что триквел когда-нибудь выйдет, при этом Эндрю приятно, что люди не забывают о фильме и хотят его увидеть.

Этого не произойдёт. Я просто не верю в то, что это случится, но очень мило с вашей стороны хотеть увидеть продолжение.

Гарфилд породил множество мемов, когда до выхода «Человека-паука: Нет пути домой» пытался скрыть факт своего возвращения к роли героя. Не исключено, что аналогичная ситуация и здесь, хотя, конечно, вполне вероятно, что актёр говорит про триквел всерьёз.