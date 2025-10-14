Наоми Уоттс получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде

Знаменитая британская актриса и продюсер Наоми Уоттс удостоилась именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Поздравить 57-летнюю артистку пришли Кайл Маклахлен, Джек Блэк, Сара Полсон, Райан Мерфи, а также муж Билли Крудап и сын Саша Шрайбер.

"Поверить в это не могу, потому что у меня все виды синдрома самозванца. Я всегда чувствовала, что должна бороться, должна продолжать доказывать свою правоту, но это похоже на гром среди ясного неба. Действительно прекрасное событие!" - сказала Уоттс в интервью журналу Variety.

Во время церемонии актриса поблагодарила Дэвида Линча, благодаря которому получила широкое признание после роли в культовом фильме "Малхолланд драйв". 16 января выдающийся режиссер скончался в возрасте 78 лет.

Уоттс, дважды номинированная на премию "Оскар", наиболее известна по фильмам "Звонок", "21 грамм", "Невозможное", "Дивергент", "Забавные игры", "Кинг Конг", "Порок на экспорт" и третьему сезону сериала "Твин Пикс".