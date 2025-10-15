Звезда «Грешников» и «Локи» сыграет в фильме «Социальная сеть 2»

По данным Deadline, актриса Вунми Мосаку, известная по ролям в «Грешниках» и сериалу «Локи», присоединилась к актёрскому составу фильма «Социальная сеть 2».

© Чемпионат.com

Лента получила название The Social Reckoning («Социальный расчёт»), она не будет прямым сиквелом ленты 2010 года. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицом отправляется в опасное путешествие.

Премьера биографической картины состоится 9 октября 2026 года. Её режиссёром и сценаристом выступает Аарон Соркин.

Премьера биографической картины состоится 9 октября 2026 года.