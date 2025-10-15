Джордж Лукас прокомментировал смерть художника Дрю Струзана

Вчера стало известно о смерти художника Дрю Струзана, который создал постеры «Звёздных войн» и других культовых фильмов. Сами постеры при этом тоже узнаваемые.

На смерть Струзана отреагировал создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас. По словам режиссёра, он рад, что ему удалось поработать с Дрю лично и оценить его профессиональные навыки.

Дрю был художником высочайшего уровня. Его иллюстрации в полной мере передавали волнение, тон и дух каждого из моих фильмов. Его творчество через одно-единственное изображение открывало целый мир, полный жизни и ярких красок… даже с первого взгляда. Мне посчастливилось работать с ним.

Дрю Струзан объявил о завершении карьеры в 2008 году, хотя время от времени возвращался ради крупных проектов. Позже он перестал рисовать из-за болезни Альцгеймера.