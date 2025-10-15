Названы исполнители главных ролей в «Воскресении Христа» Мела Гибсона

Иисуса Христа и Марию Магдалину в продолжении "Страстей Христовых" (The Passion of the Christ) Мела Гибсона сыграют финн Яакко Охтонен ("Викинги: Вальхалла") и кубинка Мариэла Гаррига ("Миссия невыполнима: Смертельная расплата") соответственно. Об этом сообщает издание Variety.

© Российская Газета

В картине 2004 года эти роли исполнили Джеймс Кэвизел и Моника Беллуччи. Также к актерскому составу присоединились Пьер Луиджи Пасино (Петр), Риккардо Скамарчо (Понтий Пилат), Кася Смутняк (Мария) и Руперт Эверетт, роль которого не разглашается.

Съемки "Воскресения Христа" (Resurrection of the Christ) стартовали в октябре в Италии. Фильм будет разбит на две части - премьера первой состоится 26 марта (Страстная пятница), второй - 6 мая (день Вознесения Господня) 2027 года.

Производством ленты занимается кинокомпания Lionsgate. Сценарий был создан Гибсоном совместно с Рэндаллом Уоллесом ("Храброе сердце").