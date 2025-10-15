О Валентине Гафте расскажут в «Они потрясли мир»

Премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир. Гафт. Под маской бунтаря» покажет Пятый канал 17 октября 2025 года. В выпуск войдут эксклюзивные интервью друзей и коллег артиста о его жизни, любви и мистических совпадениях.

Валентин Гафт – один из самых неоднозначных артистов современности. Его успеху и популярности завидовали миллионы поклонников. Зрители полюбили его за роли в фильмах «Гараж», «Чародеи», «Мастер и Маргарита». Он тщательно следил за собой, регулярно ходил в тренажерный зал и имел такое тело, что девушки теряли голову. Вот только в семейной жизни ему катастрофически не везло.

Будущий актер родился 2 сентября 1935 года в Москве. Его отец Иосиф был военным юристом, а мать Гита – домохозяйкой. Она увлекалась литературой и театром, и смогла привить любовь к искусству сыну. Семья Гафтов жила в коммунальной квартире на улице Матросская Тишина. Рядом находились тюрьма, психиатрическая больница и студенческое общежитие.

В детстве мальчик целыми днями играл с друзьями во дворе. Рядом бывшие заключенные коротали время за домино. Их самобытный характер Гафт запомнил навсегда. В компании заключенных часто появлялись вульгарные женщины. Маленький Валентин думал, что это примы театра. Детская страсть к подобным барышням осталась у Гафта на всю жизнь.

Школа, где учился юноша, была исключительно мужской. Из-за этого ему часто приходилось играть женские роли. Он мечтал стать звездой. Чтобы подготовиться к поступлению в театральный, Гафт даже поджидал у дома актера Евгения Моргунова, чтобы попросить советы по чтению стихов и прозы. В 1952 году тайком от родителей он подал документы сразу в два театральных вуза и сдал все экзамены на «отлично». Свой выбор он остановил на Школе-студии МХАТ.

Гафт был достаточно застенчив, но юношу всегда окружали яркие красавицы. Он был трижды женат. Первой супругой стала одна из самых известных манекенщиц Елена Изергина. Вторая была балериной. Увлечения на стороне приводили к постоянным скандалам и, в итоге, к расставаниям. Гафту приписывали романы с дочерью лауреата Сталинской премии Инной Елисеевой, с телеведущей Эльмирой Уразбаевой, с певицей Светланой Резановой и со многими другими. Третьей и последней женой стала звезда театра Ольга Остроумова, с которой он прожил до конца своих дней.

В августе 2019 года Гафт перенес инсульт и оправиться от удара уже не смог. Он прожил долгую и успешную жизнь. А за свою славу расплатился личными несчастьями, разладом с сыном, потерей дочери, болезнями. Был ли это злой рок или простое стечение трагических обстоятельств?

