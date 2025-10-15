Мэттью Макконахи рассказал о съемках самой эмоциональной сцены «Интерстеллара»

Мэттью Макконахи рассказал о съемках самой эмоциональной сцены из «Интерстеллара»

Издание Vanity Fair взяло интервью у знаменитого актёра Мэттью Макконахи. Он рассказал о съёмках самой эмоциональной сцены из фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана.

Речь идёт об эпизоде, где герой Макконахи смотрит видео, на которых его дети отсылают ему послания на протяжении десятков лет. По словам актёра, сцена была снята с первого дубля — чтобы сыграть её эмоционально, он представил, что в ролике показаны его собственные дети.

Мы сняли эту сцену с первого дубля — до этого я не видел сами видео. Я испытал чувство страха, что мне придётся упустить рост детей в своей собственной жизни на протяжении 10 лет. И просто отреагировал на видео.

Ранее о знаменитой сцене рассказывал сам Кристофер Нолан. Он также отмечал, что для него эпизод очень важен, ведь он сам родитель.