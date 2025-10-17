Появились свежие кадры боксерской драмы «Кристи» с Сидни Суини

В Сети появились новые кадры боксёрской драмы «Кристи» с Сидни Суини в главной роли. Кадры опубликовали в соцсетях.

© Чемпионат.com

Свежие кадры картины

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

Картина расскажет о Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки. Это самая известная боксёрша в США, включённая в Зал славы: чемпионка мира и первая женщина, которая подписала контракт с легендарным промоутером Доном Кингом.

В фильме также снялись Кэти М. О’Брайан («Мандалорец»), Бен Фостер («Поезд на Юму») и Мерритт Уивер («В диких условиях»). Режиссёром выступил Дэвид Мишо — автор картин «Хешер» и «Король Англии».

Картина выйдет в мировом прокате 7 ноября.