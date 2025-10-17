Джим Керри сыграет в экранизации мультсериала «Джетсоны»

Джим Керри ведёт переговоры о съемке в главной роли в полнометражном фильме студии Warner Bros. «Джетсоны» (The Jetsons). Как сообщает Deadline, режиссером проекта планирует стать Колин Треворроу ("Мир Юрского периода"), который напишет сценарий вместе с Джо Эпштейном.

Фильм станет игровой версией оригинального мультсериала «Джетсоны», который выходил на канале ABC с сентября 1962 года по март 1963-го. Перезапуск мультсериала выходил с 1985 по 1987 год. В 1990-м был снят полнометражный анимационный фильм.

Сериал рассказывает историю Джорджа Джетсона, отца в деловом костюме, в мире будущего: летающих автомобилей, высотных зданий и движущихся эскалаторов. Он работает на сварливого босса, мистера Спейсли. У Джорджа есть жена Джейн, дочь-подросток Джуди, маленький сын Элрой и робот Рози, который занят домашними делами.