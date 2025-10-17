Джордж Клуни исполнит одну из главных ролей в новом фильме Пола Вайца

По данным издания Deadline, известный актёр Джордж Клуни и актриса Аннетт Бенинг получили ведущие роли в новом фильме Пола Вайца, известного в том числе по режиссуре «Американского пирога».

Картина получила название A Memoir of Love and Loss. Это поучительная современная история любви о двух людях, которые вместе принимают невозможное решение, подтверждающее их неизменную преданность друг другу. А основе сюжета лежат мемуары In Love.

По словам постановщика, его очень впечатляет актёрский состав, с которым он готов начать работать.

Это современная притча о любви, остроумии и экзистенциальных проблемах. Мне не терпится отдать должное этому удивительному актёрскому составу.

У фильма пока нет даты выхода.