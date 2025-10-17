Ирина Старшенбаум сыграла «секретную» роль в фильме «Лермонтов»

В прокат вышел фильм "Лермонтов" режиссера Бакура Бакурадзе о последнем дне жизни великого поэта. О картине ранее не раз писала "РГ". В финале фильма звучит голос актрисы Ирины Старшенбаум - она читает письмо подруги Михаила Лермонтова, француженки Адель Оммер де Гелль. До сегодняшнего дня об этом не было известно - на кинофестивале "Маяк" первые зрители смотрели версию с субтитрами.

© Ирина Старшенбаум на съемках сериала «Медиатор»

Бакур Бакурадзе, режиссер и автор сценария, рассказал, как пришла в голову идея задействовать актрису:

- В финале фильма есть эпизод с героиней Адель Оммер де Гелль. Она француженка, авантюристка с ярким темпераментом, которая дружила с Лермонтовым, и их взаимоотношения до сих пор любят мистифицировать. Для меня важно было найти ее "голос" - нежный, но строгий, в котором бы чувствовался характер. Мы долго его искали вместе с кастинг-директором Володей Головым. В какой-то момент я предложил Иру Старшенбаум, которую хорошо знаю. В ее голосе как раз есть все, что олицетворяет героиню Адель. Но нам сказали, что она не переозвучивает других актрис. Тогда уже Володя Голов лично связался с Ирой, рассказал ей, что это не стандартное озвучание, а очень тонкая и глубокая завершающая сцена фильма, где сила голоса - главный герой. Ира нас выслушала, поняла и согласилась. Ее голос придал финалу нужно звучание.

Напомним, что в центре сюжета нового фильма Бакура Бакурадзе последний день жизни поэта Михаила Лермонтова, трагически погибшего на дуэли 15 июля 1841 года. Съемки картины проходили в Пятигорске в 2024 году.

Поэта в фильме сыграл стендап-комик Илья Озолин, для которого эта работа стала актерским дебютом. Роль его экранного оппонента Николая Мартынова воплотил Евгений Романцов. Также в картине снялись Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Софья Гершевич, Богдан Голощук и другие. Фильм производства кинокомпании СТВ, продюсер - Сергей Сельянов.