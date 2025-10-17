Хью Джекман продолжит играть Росомаху в киновселенной Marve

Инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил, что знаменитый актёр Хью Джекман продолжит играть Росомаху в киновселенной Marvel. Персонаж будет появляться в будущих проектах студии, даже после «Мстителей: Секретные войны».

Рихтман не уточнил, в каких именно фильмах появится Джекман. Судя по всему, актёр как минимум примет участие в новой ленте о Людях Икс, над которой сейчас работает Marvel. Она должна выйти как раз после «Секретных войн», которые должны перезагрузить супергеройскую киновселенную.

Предстоящей картиной Marvel, где появятся Люди Икс и, возможно, Хью Джекман, станет фильм «Мстители: Судный день». Лента расскажет про то, как супергерои столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума. Премьера картины состоится 18 декабря 2026 года.