Ушла из жизни актриса сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончалась актриса Людмила Егорова, известная зрителям по роли в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Печальную новость сообщили представители Театра драмы и комедии «На Литейном», где артистка служила на протяжении более пяти десятилетий.

© Людмила Егорова в фильме «Солдаты»

Людмила Ивановна была органичной, многогранной и женственной актрисой, обладавшей особым обаянием и умением находить в каждом сценическом образе что-то особенное.

Егорова родилась в Ленинграде 23 июня 1939 года и после окончания ЛГИТМиКа в 1964 году связала свою жизнь со сценой. Особенную славу ей принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь», которую она считала очень близкой себе. В кино актриса дебютировала в 17 лет, а ее фильмография насчитывает около 30 работ, включая такие картины, как «Поднятая целина», «Сладкая женщина» и «Зеркало для героя». До последних дней жизни Людмила Егорова продолжала выходить на сцену, оставаясь преданной театру, который стал делом всей ее жизни. Коллеги и зрители запомнят ее как яркую, талантливую артистку, чье творчество стало неотъемлемой частью отечественной культуры.