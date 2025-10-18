Дженнифер Лоуренс рассказала об унизительных съемках с Робертом Паттинсоном

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сыграли главные роли в ленте 2025 года «Умри, моя любовь». Сюжет рассказывает о паре, которая переживает серьезный кризис в отношениях из-за появления ребенка.

© WomanHit.ru - МК

Накануне актриса в эфире популярного шоу рассказала, что именно на съемках далось ей особенно тяжело. Звезда назвала этот опыт «абсолютно унизительным».

«Режиссер Линн Рэмси бросила нам вызов во время репетиций — Роберт Паттинсон и я должны были вместе брать уроки танцев. Мы оба довольно стеснительные, и мы не знали друг друга по-настоящему, так что это было абсолютно унизительно», — цитирует звезду Daily Mail.

Также Линн, по словам Лоуренс, предложила им раздеться. Ошеломленные гости передачи ахнули, на что Дженнифер ответила:

«А что, я должна была сказать „нет“? Кажется, вы шокированы!»

Фильм снят по одноименной книге аргентинской писательницы Арианы Харвич. Романом заинтересовался режиссер Мартин Скорсезе. Именно он подкинул Лоуренс идею сыграть главную роль в киноадаптации.