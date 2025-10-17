Куда пропал актер Александр Ефимов

Российский актер Александр Ефимов запомнился зрителям благодаря роли Михаила Юсупова в сериале «Две судьбы», выходившего в 2000-х годах. Однако в последнее время о нем практически ничего не слышно. Куда пропал артист и как он сейчас живет — в материале «Вечерней Москвы».

Пик популярности

В 2002 году вышел первый сезон многосерийной мелодрамы «Две судьбы», где Ефимов сыграл одну из главных ролей. После этого его стали активно приглашать в другие проекты.

Больше всего актер, по его собственным признаниям, любил сниматься в историческом кино. В процессе подготовки Ефимов тщательно изучал период, во время которого происходили события ленты.

Вторым известным сериалом с его участием стал «Адъютанты любви», события которого происходят в XIX веке. Там он исполнил роль цесаревича Александра.

Также Ефимов появился в таких проектах, как «Моя Пречистенка», «Благословите женщину», «72 метра», «Звезда эпохи», «Нулевой километр», «Адмиралъ» и других. Параллельно он стал служить в Театре на Малой Бронной и сотрудничать с «Табакеркой» (Московский театр Олега Табакова — прим.«ВМ»).

Почему Ефимов пропал с экранов

Ежегодно с участием актера выходило по несколько фильмов и сериалов. Для участия в съемках актер то сбрасывал, то набирал вес, однако в какой-то момент устал от таких экспериментов.

Ефимов не скрывал, что в целом склонен к полноте. Со временем он набрал лишний вес, с которым просто перестал бороться. Из-за этого его все реже стали приглашать на съемки.

В 2014 году Ефимов снялся в мини-сериале «Когда его совсем не ждешь», а в 2019-м — в фильме «По ту сторону счастья». Однако теперь вместо героев-любовников ему предлагали сыграть более «солидных» персонажей: чиновников, офисных клерков или правоохранителей.

Тем не менее Ефимов не забросил полностью актерскую карьеру: сейчас он в основном играет в театре. Иногда артист все же появляется на экране в эпизодических ролях. Последняя его роль была в детском фильме «Каждый мечтает о собаке», который вышел в 2024 году.

С возрастом артист стал посвящать большую часть времени семье, о которой предпочитает много не говорить. Известно лишь, что он женат на женщине по имени Таисия, никак не связанной с миром кино и шоу-бизнеса.

Актер любит путешествовать, увлекается футболом, дайвингом и хоккеем. Он играет в актерской футбольной команде «Сериал». Ефимов также признавался, что хотел бы заниматься продюсированием, но у него не хватает на это времени. Но он не исключает, что рано или поздно оставит карьеру актера и станет продюсером.

