Режиссер Константин Богомолов раскритиковал российских актеров. Он резко высказался о распространенной сейчас практике, когда заслуженный или народный артист России после присвоения ему статуса, начинает мнить себя профессионалом в педагогике.

Художественный руководитель Театра на Бронной заявил, что создание актерских школ и набор за деньги сниматься в кино юных кандидатов стали тревожной тенденцией.

Каждый народный, заслуженный уже себе набирает. Понятное дело, им надо зарабатывать, но давайте зарабатывать деньги другим, более достойным образом, — отметил он в рамках шоу «Дайте сказать!» в соцсети «ВКонтакте».

Богомолов считает, что властям нужно тщательнее прорабатывать данный вопрос и не выдавать всем подряд лицензии на осуществление подобной деятельности.

Московские власти активно вкладываются в развитие киноиндустрии, в том числе возводят новые площадки для съемок и создают комфортные условия для работы представителей отрасли, заявил ранее Константин Богомолов. По его словам, хорошим примером поддержки индустрии служит Московская международная неделя кино.