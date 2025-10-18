Анна Большова — талантливая актриса театра и кино. На её счету десятки запоминающихся ролей. Однако из-за прошлых скандалов знаменитость избегает общения с прессой и держит в тайне личную жизнь. Почему её обвиняли в принадлежности к секте и браке с братом — разбираемся в нашей статье.

Анна Большова родилась в Москве. Её родители: физик-ядерщик Леонид Большов и врач Наталья Большова.

С раннего детства Аня росла активной и любознательной девочкой. Со старшей сестрой Александрой она часто ходила на посиделки с друзьями, где была душой компании.

В школьные годы Большова увлекалась пением и сольфеджио, плаванием и лыжным спортом, а также изучала английский язык. Глядя на маму, девочка не сомневалась, что станет врачом. Однако в седьмом классе всё изменилось.

Попав в театральный кружок, Анна поняла, что её призвание — быть актрисой. Позже она случайно узнала об экспериментальном наборе в ГИТИС и без труда поступила туда. В этом, как призналась Анна, ей помогли гены бабушки, которая была артисткой. Затем она окончила РАТИ, куда поступила с первой попытки.

После учёбы Анна стала частью труппы театра имени Гоголя, а затем перешла в «Ленком». Её дебют состоялся в 22-летнем возрасте. Роль Панночки в «Мистификации» оказалась не только первой главной, но и запоминающейся. Зрители отмечали талант молодой актрисы, а сама Анна едва сдерживала слёзы радости, осознавая, что правильно выбрала профессию.

Внезапный поворот

Через четыре года артистка дебютировала в кино. Сначала она играла эпизодические и второстепенные роли, а затем получила главную в «Остановке по требованию». После выхода сериала в эфире Первого канала Анну стали узнавать на улице. Затем посыпались приглашения в сериалы и фильмы. Большова сыграла десяток главных ролей и не верила своему счастью. Казалось, успех теперь ничто не спугнет, но вдруг режиссёры стали обходить актрису стороной.

Оказалось, Леонид Большов попросил у жены развод, честно сообщив, что полюбил другую. Дочери встали на сторону родителя, из-за чего мать затаила на них обиду.

Наталья пошла на телешоу, где рассказала, что мужа влюбила в себя лидер секты «Долина солнца» Анна Канаева. Но внимание публики привлекло другое. Вскоре между Анной и её сводным братом Антоном закрутился роман.

Несмотря на разницу в возрасте, 25-летняя актриса и её 18-летний избранник поженились, чем вызвали бурные обсуждения в прессе и среди коллег-артистов.

Наталья Большова вскоре отметила, что на этот брак дочь толкнула секта. В результате от Анны отвернулось большинство друзей, а контракты разрывались ежедневно. За короткий срок популярность и востребованность были растоптаны и превращены в воспоминания. Артистке же ничего не оставалось, как прекратить общение с матерью, обвинив женщину в предательстве.

Новая жизнь

Крепкого брака у Анны и Антона не вышло: молодой человек постоянно изменял жене, а через несколько лет сообщил, что всё-таки не готов к семейной жизни. После развода Большова осталась с бывшим мужем в хороших отношениях и сблизилась с мачехой. А вот с родной матерью звезда не общается до сих пор.

В 2007 году артистка вышла замуж за художника Александра Макаренко, от которого родила сына Даниила. Но спустя непродолжительное время брак распался. Они с мужем оказались слишком разными по темпераменту, призналась актриса.

Позже Большова закрутила роман с коллегой Сергеем Шкаликовым, но и тут ничего не вышло. В итоге Анна решила посвятить себя воспитанию сына и карьере.

Возрождение и новый скандал

Путь к чистой репутации занял у Большовой немало времени. Актрисе приходилось ходить по телешоу, объясняться и буквально разжёвывать каждый свой поступок. Со временем сплетни забылись, и актрису снова начали приглашать в кино и театр. Главные роли тоже не заставили себя ждать.

Однако в 2022 году с участием Большовой разразился новый скандал. Актриса попала в ДТП, в котором наехала на женщину. К сожалению, пострадавшая скончалась от полученных травм.

В ходе разбирательства выяснилось, что виновен в произошедшем сожитель погибшей: именно он высадил женщину в неположенном месте. Ехавшая по тёмной трассе актриса просто не увидела женщину.

После того, как звезду признали невиновной, Анна вернулась к съёмкам и спектаклям.

Сегодня актриса ведёт скрытый образ жизни. Она не даёт интервью, не общается с прессой и держит в тайне личную жизнь. По словам Анны, она слишком много объяснялась в прошлом и не готова возвращаться к этому снова.

В большинстве своем разговоры с журналистами происходят на тему творчества и новых постановок. К слову, к новым проектам знаменитость тоже подходит избирательно.