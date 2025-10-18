Умерла звезда фильмов «Коллекционер» и «Доктор Дулиттл» Саманта Эггар

Ушла из жизни британская актриса Саманта Эггар — звезда фильмов «Коллекционер», «Доктор Дулиттл» и «Выводок». Ей было 86 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи и близких. Перед смертью Саманта долго боролась с болезнью, но, как отметила её дочь, ушла спокойно и с достоинством.

Саманта Эггар оставила яркий след в истории мирового кино. Она получила премию Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и «Золотой глобус», а также была номинирована на «Оскар» за драму «Коллекционер» (1965), которая принесла ей мировую известность.

Помимо работы в кино, Эггар занималась озвучиванием — её голосом говорила богиня Гера в популярном мультфильме «Геркулес» (1997).

В личной жизни актриса была замужем за американским актером Томом Стерном, от которого у неё двое детей — актриса Дженна и продюсер Николас. Дженна Стерн в своём блоге написала:

«Мама прожила долгую и прекрасную жизнь. Она была настоящей артисткой — и человеком, который умел любить».

