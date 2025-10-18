Актер Якоб Эрикссон из фильма "Девушка с татуировкой дракона" умер в 58 лет

Российская Газета

На 59-м году жизни скончался шведский актер Якоб Эрикссон. Смерть актера 17 октября подтвердил Национальный театр, где он служил. Известно, что актер умер после продолжительной болезни.

Скончался актер Якоб Эрикссон из фильма «Девушка с татуировкой дракона»
© Российская Газета
"Якоб Эрикссон был теплым и заботливым человеком с большой честностью, которой было пронизано все его творчество", - говорится в заявлении директора театра Дритэро Касапи.

Осенью артист должен был отправиться на гастроли с Национальным театром, но его участие было отменено из-за болезни.

Якоб Эрикссон родился в 1967 году в Сале (Вестманланд, Швеция) и вырос в доме, в котором "царил интерес к театру" - его мать была актрисой в любительском театре. В Стокгольме работал в театральной мастерской, а затем был принят в труппу театра Mandrillon. Обучение актерскому мастерству прошел в Гtтеборге, несколько лет служил в местном театре Backa Teater.

На счету актера почти 50 ролей в кино и сериалах, он известен по оригинальному фильму "Девушка с татуировкой дракона", а также его продолжениям "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" с Микаэлем Нюквистом и Нуми Рапас в главных ролях. Это шведские экранизации культовой трилогии Стига Ларссона. Позднее по мотивам картин был снят сериал "Миллениум".