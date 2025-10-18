Скончался актер Якоб Эрикссон из фильма «Девушка с татуировкой дракона»

На 59-м году жизни скончался шведский актер Якоб Эрикссон. Смерть актера 17 октября подтвердил Национальный театр, где он служил. Известно, что актер умер после продолжительной болезни.

"Якоб Эрикссон был теплым и заботливым человеком с большой честностью, которой было пронизано все его творчество", - говорится в заявлении директора театра Дритэро Касапи.

Осенью артист должен был отправиться на гастроли с Национальным театром, но его участие было отменено из-за болезни.

Якоб Эрикссон родился в 1967 году в Сале (Вестманланд, Швеция) и вырос в доме, в котором "царил интерес к театру" - его мать была актрисой в любительском театре. В Стокгольме работал в театральной мастерской, а затем был принят в труппу театра Mandrillon. Обучение актерскому мастерству прошел в Гtтеборге, несколько лет служил в местном театре Backa Teater.

На счету актера почти 50 ролей в кино и сериалах, он известен по оригинальному фильму "Девушка с татуировкой дракона", а также его продолжениям "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" с Микаэлем Нюквистом и Нуми Рапас в главных ролях. Это шведские экранизации культовой трилогии Стига Ларссона. Позднее по мотивам картин был снят сериал "Миллениум".