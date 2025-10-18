Как наследники знаменитостей строят карьеру в кино

В октябре в России состоится премьера фильма Юрия Хмельницкого «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли. Её родители — актриса Юлия Пересильд и режиссёр Алексей Учитель. Многие дети знаменитостей продолжают дело семьи или выбирают другие творческие профессии — как в России, так и за рубежом.

Они часто идут по стопам родителей-артистов или находят себя в иных, но тоже творческих профессиях. Вот лишь некоторые яркие примеры звёздных династий в России и за рубежом.

Никита Ефремов — звезда полнометражных и многосерийных проектов «Между нами химия», «Лондонград. Знай наших», «Иван Царевич и Серый Волк». В 2023 году он был удостоен премии «Золотой орёл» как лучший актёр онлайн-сериала («Нулевой пациент»).

А в многосерийном проекте «Оттепель» об изнанке кинематографа начала 1960-х артист сыграл своего деда — выдающегося актёра, режиссёра, создателя театра «Современник» Олега Ефремова.

Отец Никиты Ефремова Михаил прославился уже в 15-летнем возрасте с выходом на экраны ленты «Когда я стану великаном», где исполнил главную роль. Сейчас его фильмография насчитывает более 190 картин. Михаил Ефремов — лауреат госпремии, заслуженный артист России, обладатель таких наград, как «Ника», «ТЭФИ» и «Золотой орёл».

Молодым зрителям среди представителей актёрской династии Янковских лучше всех знаком Иван. В его фильмографии нашумевшие проекты «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Текст», «Фишер», «Огонь». Работы Ивана Янковского пять раз были отмечены премией «Золотой орёл». А дебютировал он в десять лет с небольшой ролью в картине «Приходи на меня посмотреть», которую снял его дед Олег Янковский.

Филипп Янковский, отец Ивана, также активно снимается. Творческий путь он начинал как режиссёр видеоклипов, поставил ряд художественных лент, в том числе «Статский советник» и «Меченосец». В числе наиболее ярких актёрских работ Филиппа Янковского за последние годы — центральные роли в сериалах «Монастырь», «Чужие деньги», «Прометей» и других. Иван Янковский — обладатель пяти премий «Золотой орёл» и призов различных фестивалей.

Основатель актёрской династии Олег Янковский — народный артист СССР, обладатель множества государственных и профессиональных наград. Он широко известен по таким лентам, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Щит и меч».

Семья Михалковых-Кончаловских

Брак поэта, автора текста гимнов СССР и России Сергея Михалкова и писательницы Натальи Кончаловской положил начало большой творческой династии. Отец Кончаловской был народным художником РСФСР, и старший сын пары, Андрей Сергеевич, ставший известным режиссёром, впоследствии взял его фамилию.

Сын Андрея Кончаловского от актрисы Натальи Аринбасаровой Егор Кончаловский продолжил дело отца. Его дочь от актрисы Любови Толкалиной Мария Кончаловская также пробует свои силы в кино — в частности, в мини-сериале «Маски» 2024 года она исполнила главную роль.

Творческую династию продолжил и второй сын Сергея Михалкова — знаменитый актёр и режиссёр Никита Михалков. Его дети Артём, Анна и Надежда также связали свою жизнь с кино.

Виктор и Юлия Началовы, Вера Алдонина

Популярная певица Юлия Началова родилась в музыкальной семье: её отец Виктор и мать Таисия вместе выступали в ВИА «Весна», а затем работали в воронежской филармонии. Юлия с детства сопровождала родителей на репетициях и гастролях, а в пять лет уже выходила на сцену со своим номером.

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина также поёт, однако её больше интересует актёрское мастерство. В 2024 году она поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова. К слову, крёстная Веры Алдониной — Лариса Долина.

Алсу и Микелла Абрамовы

Заслуженная артистка России Алсу начала карьеру в шоу-бизнесе в конце 1990-х, в 2000-м представляла страну на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место, а годом позже была признана самым продаваемым артистом в России.

В 2019 году в центре внимания публики оказалась дочь Алсу, Микелла Абрамова. Она участвовала в шоу «Голос. Дети» на Первом канале и стала победительницей конкурса по результатам зрительского голосования. Однако итоги были аннулированы. Специалисты выявили «факт наличия массированной автоматизированной отправки смс на короткий номер в пользу одного из участников проекта».

Оба сына народного артиста СССР Олега Табакова пробовали себя в актёрской профессии. Антон Табаков, чья мать — заслуженная артистка РСФСР Людмила Крылова, позднее сосредоточился на ресторанном бизнесе.

Но время от времени он появляется на экране и даже озвучивал Кота Матроскина в современной версии мультсериала. В оригинале голос этому персонажу подарил его отец.

Сын Олега Табакова от брака с актрисой Мариной Зудиной Павел Табаков исполнил яркие роли в проектах «Тобол», «Екатерина» и «Беспринципные».

Также среди российских и советских творческих династий — семьи Алфёровых, Тодоровских, Смеховых, Райкиных, Кадочниковых, Бондарчук, Баталовых, Козаковых, Мироновых, Вертинских, Учителя и других.

И в заграничном бомонде творческие династии — нередкое явление. Уже состоявшиеся актёры Кейт Хадсон, Дакота Джонсон, Патрик Шварценеггер, Зои Кравиц и Эмма Робертс когда-то тоже пошли по стопам знаменитых родственников, а сейчас популярность набирает более молодое поколение.

Джонни и Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз, дочь голливудского актёра Джонни Деппа и французской певицы, актрисы и модели Ванессы Паради, относится к одним из самых обсуждаемых детей знаменитостей нового поколения. С ранних лет Лили-Роуз совмещает модельную и актёрскую карьеры. В 15 лет она начала сниматься в кино, исполнив второстепенную роль в фильме ужасов «Бивень». В 16 — стала лицом модного дома Chanel.

Среди наиболее заметных работ актрисы в кино — драма «Король Англии», готический хоррор «Носферату» и вызвавший бурные дискуссии в СМИ и социальных сетях сериал «Кумир».

Несмотря на критику, сопровождающую её путь в индустрии, Лили-Роуз продолжает строить актёрскую карьеру, а в ближайшем будущем ожидается выход новых проектов с её участием.

Тимоти Шаламе

Хотя родители артиста Тимоти Шаламе — бродвейская танцовщица Николь Фландерс и переводчик Марк Шаламе — не принадлежат к числу голливудских звёзд, Тимоти всё детство провёл в творческой среде. Его дядя — известный актёр и режиссёр Родмен Флендер, тётя, Эми Липпман, — продюсер и сценарист, а его дедушкой был американский писатель Харольд Флендер.

Мировую известность Шаламе приобрёл после роли в фильме «Назови меня своим именем», за которую был номинирован на премию «Оскар». Также актёр снялся в таких популярных лентах, как «Дюна», «Вонка» и «Интерстеллар».

Сегодня Тимоти Шаламе входит в число самых востребованных актёров Голливуда.

Ума Турман, Итан и Майя Хоук

Дочь актёров Умы Турман и Итана Хоука Майя Рэй Турман Хоук стала актрисой, певицей и моделью. Первые шаги в карьере Майя сделала в модельной индустрии.

Майя Хоук дебютировала в кино в 2017 году в мини-сериале «Маленькие женщины». Широкую известность в кинематографе актрисе принесла роль в сериале «Очень странные дела», за которую Майя была удостоена премии «Сатурн». Также Хоук занимается музыкой и уже выпустила три инди-фолк-альбома.

Дочь актрисы Энди Макдауэлл и модели и музыканта Пола Куолли Маргарет стала в 2024 году одной из самых обсуждаемых персон в Голливуде. Именно тогда состоялись три большие премьеры с её участием: оскароносного боди-хоррора «Субстанция», киноальманаха «Виды доброты» и комедии «Красотки в бегах».

Но начинала Маргарет карьеру как балерина и модель, а позже сосредоточилась на кинематографе, настоящий прорыв в котором произошёл после выхода фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с её участием. После этого от предложений в съёмках не было отбоя. В мини-сериале «Уборщица. История матери-одиночки» Маргарет сыграла вместе со своей матерью Энди Макдауэлл.

Также Маргарет Куолли активно сотрудничает с модными брендами как модель.

Алек и Стивен Болдуины и Хейли Бибер

Дочь актёра Стивена Болдуина и племянница кинорежиссёра Алека Болдуина Хейли представляла многие крупные бренды.

В последние годы модель активно развивает собственный косметический бренд. Также известность Хейли Болдуин в медиа значительно возросла после брака с поп-певцом Джастином Бибером.

Сейчас Хейли Бибер является одной из самых влиятельных персон в индустрии красоты и часто появляется на обложках модных журналов.

Мила Йовович, Пол и Эвер Габо Андерсон

Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссёра Пола Андерсона Эвер Габо Андерсон начала карьеру в девять лет. Тогда она снялась в фотосессии модного журнала и дебютировала в фильме своих родителей «Обитель зла: Последняя глава».

Позже Эвер получила более крупные роли — юной Наташи Романофф в кинокомиксе «Чёрная вдова» и главной героини в фэнтези «Питер Пэн и Венди». Сегодня она продолжает актёрскую карьеру, а также снимается для журналов и модных кампаний.

Уилл, Джада, Джейден и Уиллоу Смит

Сын актёров Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Джейден дебютировал в кино ещё в детстве, снявшись в лентах «В погоне за счастьем», «Карате-пацан» и «День, когда Земля остановилась». За роль в последней он получил премию «Сатурн» как лучший молодой актёр. Однако, повзрослев, Смит-младший сосредоточился на музыке и моде.

Джейден выпускает сольные альбомы, а также основал бренд уличной одежды. В модной среде Смит известен своими нестандартными публичными образами и акцентом на индивидуальность.

Уиллоу, как и брат, с ранних лет снималась в кино. Её дебютом стал фильм «Я — легенда», главную роль в котором также исполнил её отец. Затем Смит снялась ещё в нескольких проектах, но в итоге выбрала музыкальную карьеру.

Первый хит вышел, когда певице было всего десять лет. В дальнейшем Уиллоу занялась альтернативной музыкой. Сейчас 25-летняя Уиллоу исполняет панк и инди-рок, выступает с сольными концертами и сотрудничает с различными музыкантами. Смит также является соведущей ток-шоу, где вместе с матерью поднимает социально значимые темы.

Кроме того, брат и сестра Смит активно участвуют в благотворительной деятельности. Они являются послами доброй воли программы, направленной на поддержку детей в Африке.