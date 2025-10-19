В каком сериале Михаил Ефремов сыграет первую роль после освобождения

Михаил Ефремов готовится к полноценному возвращению в профессию. Как сообщает KP.ru, актёр, недавно вышедший на свободу по УДО, не только репетирует в театре, но и получил приглашение сняться в новом сериале, съёмки которого стартуют в 2026 году.

Сейчас Ефремов работает над спектаклем Никиты Михалкова «Без свидетелей», который выйдет на сцене театра «Мастерская 12». Это станет его первым публичным выступлением после долгого перерыва.

Но, как выяснилось, это не единственный проект в планах артиста. По данным издания, режиссёр Сергей Кальварский, известный по сериалу «Фишер», предложил Ефремову главную роль в новой картине. Подробности держатся в секрете, однако известно, что это будет антиутопия, а премьера состоится на онлайн-платформах.

Для Ефремова это первый экранный проект после четырёх лет, проведённых в колонии. Актёр вышел по условно-досрочному освобождению 9 апреля 2025 года. Судя по всему, он намерен вернуться в профессию с тем же масштабом, с каким когда-то уходил на вершину российской сцены.

