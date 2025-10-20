Умерла актриса из «Гувернантки»

На 82-м году жизни скончалась французская актриса Мартина Брошар.

Артистки не стало 18 октября, она скончалась в своей резиденции в Морлупо, причина смерти не уточняется.

Родилась в 1944 году в Париже и дебютировала в кино в 1968 году ("Поцелуи по-итальянски"). Через два года актриса переехала в Италию и снялась в нескольких заметных картинах - "Сексуальная комедия по-итальянски", "Джалло", "Милан дрожит: Полиция требует справедливости", "Гувернантка". В ее фильмографии почти 60 проектов, последнее появление на экране - в 2014 году в мини-сериале.

В 2003 году ей поставили диагностировали лейкемию, но актриса победила рак крови.