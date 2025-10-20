Марк Руффало вновь упомянул сольный фильм про Халка

Актёр Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Marvel, в свежем интервью вновь поговорил про сольную картину о своём персонаже. Слухи о фильме ходят уже очень давно, а Марк активно про них говорит.

По словам Руффало, он не знает, воплотится ли когда-нибудь идея картины о зелёном великане в жизнь. Актёр отметил, что обсуждения картины постоянно ведутся.

Это собственность Universal. Честно говоря, я не знаю, воплотится ли фильм когда-нибудь в жизнь. Мы постоянно об этом говорим, каким он будет.

О сольнике Халка говорят ещё со времён «Мстителей»: фанаты так и вообще считают, что про персонажа давно пора снять картину.