Голливудский актер поддержал евразийский аналог «Оскара»

Американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, поддержал создание евразийского аналога «Оскара» — кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщает ТАСС.

Артист также выразил мнение, что России и США следует попробовать наладить отношения, касающиеся «Оскара». Сигал назвал неразумным, то, что делегации из России на сегодняшний день запрещено участвовать в мероприятиях, связанных с кинопремией.

Ранее режиссер Никита Михалков перечислил преимущества «Бриллиантовой бабочки» перед «Оскаром».