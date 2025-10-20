Умерла актриса и политик Лолли Мара

На 87-м году жизни скончалась филиппинская актриса Лолли Мара. Уход артистки подтвердила ее семья в публикации в социальных сетях. Причина смерти не называется.

"У Лолли был редкий дар делать так, чтобы каждый чувствовал себя увиденным, услышанным и желанным. Ее присутствие озаряло каждую комнату, а ее тепло тронуло бесчисленное множество жизней. Ее искренне любили многие, и ее наследие доброты и заботы будет жить в каждом из нас", - говорится в сообщении родных.

Лолли Мара родилась в 1939 году в артистической семье. На экране с 80-х, снялась в почти трех десятков картин - "Вспоминайте меня", "Навсегда", "Рядовой Бенджамин", "Принцесса во дворце" и другие.

Также она занимала должность исполнительного директора Аппарата президентского вещания при администрации Фиделя Рамоса в 90-е годы, а затем работала при администрации Джозефа Эстрады.